القاهرة 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واستعادل فريق سموحة مع ضيفه البنك الأهلي إيجابيًا بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم بإستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وارتفع رصيد البنك الأهلي بهذا التعادل إلى 7 نقاط في المركز العاشر، وهو نفس رصيد سموحة الذي يأتي في المركز الحادي عشر ولديه لقاء مؤجل.// انتهى //17:57ت م0129