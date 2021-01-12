القاهرة 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واستلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالاً هاتفياً اليوم من وزير الخارجية الكرواتي "جوردان جريليش رادمان"، تناولا خلاله سُبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة القضايا والملفات ذات الاهتمام المُشترك.وأفاد المُتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ في تصريح له، بأن "شكري" نوّه خلال الاتصال الهاتفي إلى اهتمام مصر بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع كرواتيا، وتطلعها لزيادة حجم التجارة البينية، وكذلك زيادة الاستثمارات الكرواتية في مصر.وأشار حافظ إلى أن الوزيرين اتفقا على أهمية مواصلة العمل على تطوير وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استمرار التنسيق المشترك بالمحافل الدولية بما يحقق مصالح الدولتين.// انتهى //18:00ت م0130