عمّان 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1176 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 309846 إصابة.وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 292104 حالة شفاء بعد تسجيل 1674 حالة إضافية، كما سجلت 33 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4076 حالة.// انتهى //18:17ت م0131