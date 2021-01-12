بغداد 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 810 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات الى 604549 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 5 حالات وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 128911, فيما تم تسجيل 1806 حالات شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 560583 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 31055, منهم 130 يرقدون في غرف العناية المركزة.// انتهى //18:47ت م0134