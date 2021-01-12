أبوظبي 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واسسجلت الإمارات 3243 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الحالات المسجلة 236.225 حالة، فيما سجلت 6 حالات وفاة جراء الفيروس ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 717 حالة.وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنه تم شفاء 2195 حالة جديدة لمصابين ليصل مجموع حالات الشفاء 210.561 حالة.// انتهى //18:49ت م0136