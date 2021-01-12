عام / الإمارات تسجل 6 حالات وفاة و3243 حالة إصابة بفيروس كورونا
الثلاثاء 1442/5/28 هـ الموافق 2021/01/12 م واس
أبوظبي 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واس
سجلت الإمارات 3243 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الحالات المسجلة 236.225 حالة، فيما سجلت 6 حالات وفاة جراء الفيروس ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 717 حالة.
وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنه تم شفاء 2195 حالة جديدة لمصابين ليصل مجموع حالات الشفاء 210.561 حالة.
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18:49ت م
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