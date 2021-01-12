الجزائر 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واسالتقى وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم اليوم، بنظيرته الجنوب أفريقية ناليدي باندور، في إطار زيارة العمل التي يجريها إلى جنوب أفريقيا.وأفاد بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، أن الوزيرين قاما "بدراسة معمقة لوضعية العلاقات الثنائية وبحثا السبل والوسائل الكفيلة بتعزيزها".واتفق رئيسا دبلوماسية البلدين على "تعميق وتقوية التعاون الثنائي في المجالين الاقتصادي والتجاري، بهدف الارتقاء به إلى مستوى العلاقات السياسية الممتازة وتلبية تطلعات الشعبين للسلام والازدهار".// انتهى //19:11ت م0140