ليلونغوي 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واسأعلنت ملاوي اليوم، وفاة وزيرين اثنين بفيروس كورونا المستجد، بعد إصابتهما أثناء مشاركتهما في الاجتماعات الدورية لمجلس الوزراء.وقال المتحدث باسم الحكومة إن وزير الحكم المحلي لينجسون بريكانياما ووزير النقل صديق ميا توفيا بالمرض.كما أعلنت الحكومة أيضا وفاة محافظ البنك المركزي السابق، فرنسيس بيريكامويو، وكبير أمناء وزارة الإعلام، إرنست كانتشينتشي، بالمرض.وسجلت مالاوي 452 إصابة جديدة بفيروي كورونا و10 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ تأكيد أول إصابة في البلاد في أبريل الماضي، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 9027 والوفيات إلى 235.// انتهى //19:11ت م0141