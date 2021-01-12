أنجامينا 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واسالتقى الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو اليوم، بعضو مجلس السيادة السوداني بحري إبراهيم جابر الذي يزور التشاد حاليًا.وأكد الرئيس التشادي وفق بيان لرئاسة الجمهورية التشادية، أن أمن السودان من أمن تشاد، مشدداً على حرصه على زيادة التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين، كما تطرّق الطرفان إلى مجالات التعاون الإستراتيجية بين تشاد والسودان.// انتهى //19:15ت م0143