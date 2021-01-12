شتوتجارت 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واسسجلت ألمانيا اليوم أول حالة إصابة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها وتحديدها في جنوب أفريقيا .وأوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية الإقليمية في ولاية بادن-فورتمبرج الألمانية أنه تم رصد السلالة المتحورة لدى مريض في الولاية الواقع جنوب غرب ألمانيا، والذي عاد مؤخرا مع أسرته من إقامة مطولة في جنوب أفريقيا.// انتهى //19:48ت م0153