عام / ألمانيا تسجل إصابة واحدة بسلالة جنوب أفريقيا لفيروس كورونا
الثلاثاء 1442/5/28 هـ الموافق 2021/01/12 م واس
شتوتجارت 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واس
سجلت ألمانيا اليوم أول حالة إصابة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها وتحديدها في جنوب أفريقيا .
وأوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية الإقليمية في ولاية بادن-فورتمبرج الألمانية أنه تم رصد السلالة المتحورة لدى مريض في الولاية الواقع جنوب غرب ألمانيا، والذي عاد مؤخرا مع أسرته من إقامة مطولة في جنوب أفريقيا.
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19:48ت م
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