الرياض 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واسصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة، أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (5 ) مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس، تورطوا بجمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة عبر حسابات بنكية لكياناتٍ تجارية تعود ملكيتها لثلاثة مواطنين مكّنوهم من استخدامهما لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية، متخذين من ثلاث وحداتٍ سكنيةٍ مقرات لجمع الأموال، وضبط بحوزتهم مبلغ مليون وثمانية آلاف (1,008,000) ريال ، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.// انتهى //20:08ت م0154