عام / الجزائر تسجّل 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الثلاثاء 1442/5/28 هـ الموافق 2021/01/12 م واس
الجزائر 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واس
سجّلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 102641 إصابةً.
وأشارت الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجلت 4 حالات وفاة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 2816 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 205 مرضى ليبلغ إجمالي حالات التعافي 69608 حالات.
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21:06ت م
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