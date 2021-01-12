الجزائر 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واسسجّلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 102641 إصابةً.وأشارت الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجلت 4 حالات وفاة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 2816 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 205 مرضى ليبلغ إجمالي حالات التعافي 69608 حالات.// انتهى //21:06ت م0161