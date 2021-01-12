القاهرة 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واستغّلب فريق الزمالك على مضيفه فريق المصري البورسعيدي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الزمالك إلى 16 نقطة ليرتقي صدارة جدول الدوري بشكل مؤقت، فيما تجمد رصيد المصري عند 10 نقاط في المركز الرابع.// انتهى //21:07ت م0163