الخرطوم 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واسالتقت وزيرة المالية السودانية الدكتورة هبة محمد علي، اليوم، المبعوث الفرنسي جان ميشيل دوموند.وبحث اللقاء سبل التحضير لمؤتمر باريس المزمع انعقاده في مايو المقبل, وأجندة المؤتمر الهادفة إلى إعفاء السودان من الديون، وفتح الباب أمام المستثمرين الدوليين لدخول الأسواق السودانية، وتحديداً في أربعة قطاعات أساسية المتمثلة في القطاع الزراعي، والقطاع الصناعي، وقطاع الطاقة والتعدين، وقطاع البنيات الأساسية.من جانبه أكد دوموند أهمية التنسيق لإنجاح هذا المؤتمر، مبدياً تفاؤله لمستقبل التعاون بين البلدين في مجال الاستثمارات الفرنسية، كاشفاً عن رغبة أكيدة لشركات فرنسية عديدة للاستثمار في السودان.// انتهى //21:12ت م0165