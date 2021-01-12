الرباط 28 جمادى الأولى 1442 ه الموافق 12 يناير 2021 م واسوقعت المغرب واليابان اليوم بمدينة الدار البيضاء، بروتوكولي اتفاق إنشاء أربعة مصانع جديدة في قطاع السيارات، باستثمار قيمته 912 مليون درهم مغربي.ويهدف هذا الاتفاق، الذي وقع بين وزارة التجارة والصناعة المغربية والمجموعتين اليابانيتين "سوميتومو" و"يازاكي"، إحداث أربعة مصانع جديدة للمجموعتين اليابانيتين تخصص لإنتاج أحزمة الكابلات، مما سيوفر للمغرب حوالي 8300 فرصة عمل.// انتهى //21:17ت م0166