الرياض 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لدولة السيد فلورين كيتسو رئيس وزراء رومانيا، بمناسبة حصوله على ثقة فخامة الرئيس الروماني والبرلمان الروماني لمنصب رئيس وزراء رومانيا.وأعرب الملك المفدى عن التهاني الصادقة والأمنيات لدولته بالتوفيق والسداد، مشيداً - أيده الله - بمتانة العلاقات التي تجمع البلدين.وأكد خادم الحرمين الشريفين حرصه على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، راجيا لدولته موفور الصحة والسعادة، ولشعب رومانيا المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //21:18ت م0167