الرياض 28 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 12 يناير 2021م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لدولة السيد فلورين كيتسو رئيس وزراء رومانيا، بمناسبة حصوله على ثقة فخامة الرئيس الروماني والبرلمان الروماني لمنصب رئيس وزراء رومانيا.وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات لدولته بالتوفيق والسداد، راجياً له موفور الصحة والسعادة ، ولشعب رومانيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.// انتهى //21:18ت م0168