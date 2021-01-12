عـدن 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واسأدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران للأقليات في مناطق سيطرتها ومنهم اعضاء الطائفة البهائية.وأوضح الوزير الارياني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) اليوم، أن مليشيا الحوثي الإرهابية تواصل عقد جلسات محاكمة غير قانونية لأربعة وعشرين من الطائفة البهائية بينهم ستة من قيادات الطائفة تم ترحيلهم إلى خارج اليمن بعد اعوام من اعتقالهم ونهب أموالهم وممتلكاتهم في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.وطالب الارياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن مارتن غريفيث بإدانة هذه المحاكمات ووقف كل أشكال الملاحقة والتضييق الذي تمارسه مليشيا الحوثي على الأقليات الدينية ومنها الطائفة البهائية، وضمان حق عودة المرحلين منهم لبلادهم دون قيد او شرط.// انتهى //21:19ت م0169