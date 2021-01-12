القاهرة 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واستعادل فريق المقاولون العرب مع ضيفه سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم، على ملعب المقاولون العرب بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى 8 نقاط في المركز السابع، كما ارتفع رصيد المقاولون العرب إلى 4 نقاط في المركز السادس عشر.// انتهى //21:23ت م0170