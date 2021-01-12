عـدن 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واسناقش وزير الداخلية اليمني اللواء ركن إبراهيم حيدان اليوم مع سفير المملكة المتحدة لدى اليمن مايكل آرون سبل استكمال آلية تنفيذ اتفاق الرياض وتعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات اليمنية المحررة .وجرى خلال اللقاء الذي جرى عبر تقنية الاتصال المرئي تأكيد وزير الداخلية اليمني على حرص واهتمام حكومة الكفاءات السياسية ببلاده على تعزيز ودعم الجهود الدولية الرامية إلى إحلال السلام وإيقاف الحرب التي اشعلتها ميليشيا الحوثي الانقلابية .وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن وزير الداخلية اليمني استعرض النتائج الأولية للجريمة الإرهابية التي استهدفت مطار عدن الدولي خلال وصول الحكومة وتشير إلى وقوف ميليشيا الحوثي الانقلابية وراءها، منوهاً بأهمية قرار تصنيف مليشيا الحوثي كجماعة إرهابية من قبل وزارة الخارجية الامريكية.وثمّن الوزير حيدان دور دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في إنجاز اتفاق الرياض واستكمال تنفيذه بشقيه السياسي والعسكري, ودعم جهود الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، مشيداً في الوقت نفسه بالجهود التي تبذلها المملكة المتحدة لدعم مساع التسوية السياسية ومساندة الشرعية الدستورية في بلاده لإنهاء الانقلاب ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره.من جهته جدد السفير البريطاني لدى اليمن مايكل أرون، إدانته للهجوم الإرهابي على مطار عدن الدولي، مشيداً بالإجراءات العملية التي اتخذتها الحكومة اليمنية وممارسة عملها من العاصمة المؤقتة عدن.// انتهى //21:23ت م0171