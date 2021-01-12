تونس 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واسأعلنت تونس اليوم فرض الحجر الصحي الشامل في مختلف مدن البلاد بداية من يوم الخميس ولمدة أربعة أيام، بعد الانتشار القياسي لفيروس كورونا داخل البلاد.وقال وزير الصحة التونسي فوزي مهدي في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي، إنه تقرر إيقاف الدروس في جميع المؤسسات التربوية والجامعات حتى يوم 25 يناير الجاري، إضافة إلى تعليق كافة المناسبات والمؤتمرات.// انتهى //21:42ت م0172