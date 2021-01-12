عمّان 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واسوجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم حكومة بلاده إلى فتح المدارس والقطاعات بطريقة مدروسة تحمي المواطنين والاقتصاد الوطني.وشدد خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني، على أن الأولوية ومنذ بداية الأزمة كانت دائما حماية صحة المواطن الأردني، لافتاً إلى ما يشهده الجانب الصحي من تحسن ملموس.وأكد ضرورة مواصلة الالتزام بإجراءات السلامة العامة، للحفاظ على التحسن في الوضع الوبائي، ولتسهيل عملية فتح مختلف القطاعات.// انتهى //22:21ت م0177