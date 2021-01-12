واشنطن 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 199,793 إصابة مؤكدة و 1,957 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 22,522,749 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 375,124 حالة وفاة.// انتهى //23:55ت م0186