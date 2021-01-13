القاهرة 28 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 12 يناير 2021 م واسفاز فريق الأهلي على ضيفه فريق الإنتاج الحربي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد الأهلي بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الأهلي إلى 16 نقطة ليتربع بها قمة الدوري بفارق الأهداف عن الزمالك، فيما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند 4 نقاط في المركز السابع عشر.// انتهى //00:06ت م0190