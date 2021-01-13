الطائف 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واسفعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة تربة مناشطها الوقائية والتوعوية ضمن حملة "الخوارج شرار الخلق"، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي واللوحات الإلكترونية والمعارض الذكية ووسائل النشر الحديثة.وتهدف الحملة إلى تحصين المجتمع من خطر فرق الخوارج وفكرهم المخالف للنهج الإسلامي الحنيف وتعزيز وعي منسوبي الرئاسة العامة والمجتمع بخطرهم.// انتهى //00:06ت م0191