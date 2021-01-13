كيب تاون 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واسالتقى رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا اليوم، وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم الذي يزور جنوب أفريقيا حاليًا.وبحث الطرفان خلال اللقاء سُبل تعزيز التعاون بين البلدين، إضافة إلى بحث القضايا ذات الإهتمام المشترك خاصة المتعلقة بالسلم والتنمية في القارة الأفريقية.وأعرب الرئيس الجنوب الافريقي عن "ارادته في العمل مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على تطوير التعاون الثنائي في أبعاده السياسية و الأمنية و الاقتصادية و الثقافية".// انتهى //00:22ت م0193