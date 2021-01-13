تبوك 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واستابع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك حادث السير الذي وقع على طريق المدينة مساء أمس, ونتج عنه وفاة ستة أشخاص تربطهم صلة قرابة واحدة.وقد قدم سموه تعازيه لأسر المتوفين، معرباً سموه لهم عن خالص تعازيه ومواساته, سائلاً المولى القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان.من جهته, أعرب ذوي المتوفين عبدالله بن عبدالهادي البلوي وسعود عايد البلوي عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة التي كان لها بالغ الأثر في التخفيف من مصابهم الجلل, سائلين المولى القدير أن يجزي سموه خير الجزاء ويجعل هذا العمل في موازين حسناته.// انتهى //00:23ت م0194