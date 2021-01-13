الأمم المتحدة 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واسحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من استمرار ارتفاع معدلات نقص التغذية الحاد جنوب مدغشقر، مشدداً على ضرورة العمل بشكل عاجل لمنع حدوث أزمة إنسانية.وأعرب البرنامج، في بيان صحفي اليوم، عن توقعه أن يعاني نحو 1.35 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، بما يمثل ثلث سكان إقليم جنوب مدغشقر، مشيراً إلى زيادة العداد إلى الضعف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشار البرنامج إلى حاجته لـ 35 مليون دولار لتمويل المساعدات الغذائية المنقذة للحياة وتوزيع الأموال وتوفير برامج علاج سوء التغذية، موضحاً أنه يوفر المساعدات الغذائية لحوالي 500 ألف شخص ممن يعانون من سوء التغذية الحاد في 9 من المقاطعات الأشد تضررا في الجنوب.// انتهى //00:48ت م0198