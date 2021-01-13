تونس 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، بسفير سلطنة عمان لدى تونس يحي بن موسى البكري.وقدم البكري خلال اللقاء تهانيه للسفير الصقر بمناسبة تعيينه سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى تونس.كما بحث الجانبيين خلال اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين ,إضافة إلى استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //02:58ت م0202