عام / حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
الأربعاء 1442/5/29 هـ الموافق 2021/01/13 م واس
الرياض 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واس
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطاً لرياح شرقية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة فيما تكون السماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الشمالية المملكة .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شماليه غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .
// انتهى //
06:11ت م
0002