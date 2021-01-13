الرياض 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :القيادة تهنئ فلورين كيتسو بمنصب رئيس وزراء رومانيا.أمير الرياض يستعرض استراتيجية هيئة عقارات الدولة.الموافقة على التشهير بالمتحرش على نفقة المحكوم عليه.وصـول التـوءم الطفيـلي اليمني إلى المملكـة.بالأغلبية.. تجديد قرار دعم توطين المعلمين في المدارس الأهلية.الصحة: إجمالي متعافي كورونا 355857 حالة.«البيئة» تدعو الكوادر البيطرية غير المرخصة لتصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر.حزب الله.. أداة إيران لتدمير لبنان.تصنيف الحوثي جماعة إرهابية خطوة ضرورية لإحلال السلام.العالول: القيادة الفلسطينية مستعدة لإحياء عملية السلام مع إسرائيل.ماليزيا تعلن حالة الطوارئ.. والهند تستعد لأكبر حملة تطعيم.العثور على الصندوق الأسود للطائرة الإندونيسية المنكوبة// يتبع //06:32ت م0003