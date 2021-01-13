وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( الذكاء الاصطناعي.. وأهداف الرؤية ) : مشروع مدينة «ذا لاين» ، الذي انطلق في نيوم، المشروع الـذي يعد نموذجا لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلا، ومخططا يكفل إيجاد الـتوازن لـلـعيش مع الـطبيعة، وسيضم مجتمعات إدراكية مترابطة ومعززة بالـذكاء الاصطناعي علـى امتداد 170 كم ضمن بيئة بلا ضوضاء أو تلـوث، وخالـية من المركبات والازدحام، واستجابة مباشرة لتحديات الـتوسع الحضري، الـتي تعترض تقدم البشرية، مثل البنية التحتية المتهالـكة، والـتلـوث الـبيئي، والـزحف العمراني والسكاني، هو مشروع يعكس رؤية سمو ولي العهد «حفظه الله» ، التي تسابق آفاق الزمن، وتستشرف احتياجات المستقبل، وتبتكر أطر مكوناته.وأضافت :حين نمعن في تفاصيل المشروع المرتبطة بتسخير الـذكاء الاصطناعي على مئات الكيلو مترات لتعزيز مفاهيم الـتوسع الحضري، ورسم ملامح الـتحول الشامل في هذا المفهوم انطلاقا من المملكة لتمتد آفاقه إقلـيميا ودولـيا، من خلال «ذا لاين» ، المشروع، الـذي ينطلق ليحقق أهداف رؤية 2030 على صعيد التنويع الاقتصادي، ويغير تعريف التنمية الحضرية من خلال تطوير مجتمعات يكون فيها الإنسان محورها الرئيسي، بما يعزز جودة الحياة، ويضمن الوصول إلى كل مرافق الخدمات الأساسية بما في ذلك المراكز الطبية، والمدارس، ومرافق الترفيه، بالإضافة إلـى المساحات الخضراء في غضون 5 دقائق سيرا علـى الأقدام، وستجعل حلول المواصلات الفائقة السرعة التنقل أسهل؛ إذ من المتوقع ألا تستغرق أبعد رحلـة في «ذا لاين» 20 دقيقة فقط، مما سيوفر معيشة قائمة على التوازن بين بيئة أعمال حاضنة لـلابتكار، وجودة حياة استثنائية لـلـسكان، بالاعتماد الـكامل علـى تقنيات الـذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية الـتواصل مع الإنسان بطريقة تمكنه من التوقّع والتفاعل بقدرات غير مسبوقة، مما يوفر وقت السكان والـشركات، وستكون المجتمعات مترابطة افتراضيا فيما بينها، عبر تسخير 90 % من البيانات لتعزيز قدرات البنية التحتية في حين يتم تسخير 1 % من البيانات في المدن الذكية الحالية.وختمت:نستدرك من المعطيات الآنفة كيف أن رؤية سمو ولي العهد «حفظه الله» ، تلك الرؤية التي تسير بسرعة الضوء وثبات القدرة لتمنح للحياة على الأرض معنى جديدا، تعكس نهجا غير مسبوق في تطوير مدن مستقبلية متناغمة مع الطبيعة، وتعتمد على الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، لبناء اقتصاد المستقبل وتوفير حلول لتحدياته، وتعزيز ريادة المملكة بين دول المنطقة والمجتمع الدولي.// يتبع //06:32ت م0005