وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( وطن طموح ) : رسمت رؤية 2030 آفاقاً واسعة لطموح التنمية عبر المشروعات الضخمة التي تشهدها المملكة ، لتتجاوز من خلالها حدود الحاضر بكل ما بلغه من تقدم، إلى مستقبل بلغة الخيال الذي سيكون عليه العالم، هذا ما يشهده مشروع نيوم منذ إطلاقه بأفكار ترسو معالمها الحقيقية على أرض الواقع ، وأصبحت تشكل مخيلة الإنسان لعصر جديد للسياحة والترفيه والخدمات بالغة التطور والذكاء الاصطناعي.وبينت أن المشروع الحضاري غير المسبوق عالمياً، الذي أطلقه سمو ولي العهد رئيس مجلس إدارة شركة نيوم، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، يعد أنموذجاً لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلاً، ومخططاً يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة على امتداد 170 كيلومتراً في بيئة خالية من الضوضاء والتلوث، ومن المركبات والازدحام، وبالتالي، كما أكد سموه، سيغير هذا التوجه الحضاري المفهوم التقليدي للمدن بالمحافظة على 95 % من الطبيعة في أراضي (نيوم) ” صفر سيارات، صفر شوارع، وصفر انبعاثات كربونية”.وختمت:وبهذا تستعيد مدينة «ذا لاين» تعريف مفهوم التنمية الحضرية من خلال تطوير مجتمعات يكون الإنسان محورها الرئيسي ، وسيكون هذا المشروع بمثابة العجلة المحركة كمركز للابتكار باحتضان الشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ويتيح لهم إجراء الأبحاث وتبني أحدث التقنيات وتسويقها على نطاق تجاري، الأمر الذي سيسهم في تحقيق مستقبل أفضل ، وهذا الطموح الحضاري ليس وليد المصادفة ، إنما تجسيد حقيقي لإرادة ورؤية القيادة الحكيمة لمستقبل الوطن وأجيال أبنائه.// يتبع//06:32ت م0006