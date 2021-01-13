طرابلس 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على اجتماع مسؤولي حكومة الوفاق مع مسؤولي حكومة شرق البلاد من أجل توحيد الميزانية، ومناقشة الشأن الاقتصادي والمالي وإحداث التكامل بين سياسات الاقتصاد الكلي، والتأكيد على ضرورة الاتفاق على تحديد حجم الإنفاق الحكومي و مبدأ كفاءة الإنفاق.وأشارت الصحف إلى زيارة رئيس البرلمان عقيله صالح إلى فرنسا، ولقاؤه رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشيه، وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسُبل تطويرها والتعاون المشترك .وتطرقت إلى لقاء نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معتيق مع وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، حيث جرى بحث الاتفاقية وآليات تنفيذ بنودها.ونوهت الصحف إلى ترحيب البعثة الأممية، بالاجتماع الذي عُـقد بين وزير المالية في حكومة الوفاق فرج بومطاري، ونظيره بالحكومة المؤقتة إمراجع غيث، في البريقة بهدف توحيد الميزانية الوطنية للعام 2021، معتبرة هذا التعاون الليبي- الليبي مشجعًا وخطوة ضرورية ينبغي أن تقترن بجهود حقيقية على المسار السياسي لتشكيل حكومة موحدة.وعرجت على تأكيد سفير الولايات المتحدة الأميركية ريتشارد نورلاند، قدرة أعضاء اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي على وضع تطلعات جميع الليبيين فوق المصالح الموالية لبعض الأطراف الليبية والخارجية خلال اجتماعهم في جنيف، موضحًا أن لديهم الفرصة للتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل سلطة تنفيذية موقتة جديدة يمكن أن تمهد الطريق للانتخابات الوطنية.// انتهى //09:44ت م0011