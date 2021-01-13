القاهرة 29 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 13 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم مباحثات وزير الخارجية المصري سامح شكري الهاتفية أمس مع وزير الخارجية الكرواتي "جوردان جريليش رادمان"، والتي تناولت سُبل تطوير وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى مناقشة القضايا والملفات ذات الاهتمام المُشترك.وواكبت بدء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب المصري وانتخاب المستشار حنفي جبالي رئيسًا للمجلس بأغلبية الأصوات، وسط إجراءات احترازية مشددة لتحقيق التباعد الاجتماعي والتصدي لانتشار فيروس كورونا .وأشارت إلى إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 970 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ووفاة 55 حالة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي أعداد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 151723 حالةً تم شفاء 119635 حالة ، وإجمالي الوفيات إلى 8304 حالة .ونوّهت إلى إدانة مصر لمصادقة الحكومة الإسرائيلية على قرار إنشاء 800 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، باعتبار ذلك انتهاكًا جديدًا لمقررات الشرعية الدولية.وتابعت صحف الأربعاء انطلاق فعاليات بطولة العالم لكرة اليد في نسختها السابعة والعشرين بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي، وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا.وسلّطت الضوء على اجتماع وزيري المالية بالحكومتين الليبيتين شرقًا وغربًا مع محافظ البنك المركزي، في مدينة البريقة النفطية الليبية أمس، من أجل توحيد ميزانية ليبيا لأول مرة منذ 6 سنوات، وذلك في إطار الجهود الدولية المبذولة لحل الأزمة الليبية، وتوحيد مؤسسات البلاد.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى نبأ تجاوز أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حاجز الـ 90 مليونًا حول العالم، لافتة إلى تأكيد منظمة الصحة العالمية على ضرورة استمرار الإجراءات الاحترازية والوقائية للسيطرة على الوباء، وذلك رغم بدء توزيع اللقاحات في العديد من دول العالم.// انتهى //10:10ت م0013