نجران 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واساستقبلت عيادات مكافحة التدخين في المراكز الصحية بنجران والمستشفيات التابعة لها خلال عام 2020م، 2213 مراجعاً، أقلع منهم عن التدخين تمامًا 711 مراجعا، حيث قُدمت لهم الخدمات العلاجية، والتثقيفية عن أضرار التبغ.وأوضحت " صحة نجران" أن 12800 شخص استفادوا من الأنشطة التوعوية وخدمات العيادات المتنقلة في الحدائق والأسواق والمقاهي والمراكز الصحية الخاصة والحكومية، حيث تضمنت هذه الفعاليات تقديم ومضات مجتمعية عن مخاطر التبغ وذلك تحت شعار: (هدفنا تقول بطلت).// انتهى //10:43ت م0014