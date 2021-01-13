جيزان 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واسنفّذ مستشفى ضمد 4224 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية خلال عام 2020م، شملت القرى والهجر التابعة لمحافظة ضمد.يذكر أن وزارة الصحة تُقدم خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات والمدن الطبية، حيث يتم القبول لتقديم الخدمات الطبية للمرضى بين أهليهم وذويهم وفقاً لمعايير معتمدة، وتشمل الرعاية الطبية و التمريضية الشاملة و متابعة المرضى، إضافةً إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي والتنفسي والتغذية السريرية و الخدمات الاجتماعية والتثقيف الصحي للمريض وراعية المريض والعائلة، وتوفير المستلزمات الطبية والادوية وفقاً لاحتياج المريض .// انتهى //10:44ت م0015