الباحة 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واسأعلنت جامعة الباحة ممثلة في كلية المجتمع, عن فتح باب القبول للدراسة في برنامج "دبلوم المحاسبة المالية" للطالبات اليوم، وتستمر حتى يوم السبت 3 / 6 / 1442هـ عن طريق البوابة الإلكترونية للجامعة.وأوضحت الجامعة أن من شروط التقديم التفرغ الكامل للدراسة وفق الفترات الزمنية التي يتطلبها البرنامج, وألاّ تقل النسبة الثنائية عن 70% للدخول في المفاضلة, وألاّ يكون مضى على شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها خمس سنوات.// انتهى //10:46ت م0016