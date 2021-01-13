عام / جامعة الباحة تفتح باب القبول في برنامج "دبلوم المحاسبة المالية" للطالبات
الأربعاء 1442/5/29 هـ الموافق 2021/01/13 م واس
الباحة 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واس
أعلنت جامعة الباحة ممثلة في كلية المجتمع, عن فتح باب القبول للدراسة في برنامج "دبلوم المحاسبة المالية" للطالبات اليوم، وتستمر حتى يوم السبت 3 / 6 / 1442هـ عن طريق البوابة الإلكترونية للجامعة.
وأوضحت الجامعة أن من شروط التقديم التفرغ الكامل للدراسة وفق الفترات الزمنية التي يتطلبها البرنامج, وألاّ تقل النسبة الثنائية عن 70% للدخول في المفاضلة, وألاّ يكون مضى على شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها خمس سنوات.
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