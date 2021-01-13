إسلام آباد 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واسأبرزت الصحفُ الباكستانية اليوم تأكيد باكستان التزامها بمواصلة دعم الجهود المبذولة لإنجاح عملية المصالحة والسلام في أفغانستان.واهتمت بالاجتماع الثلاثي الثاني بين باكستان وتركيا وأذربيجان الذي سيعقد اليوم في إسلام آباد برئاسة وزراء خارجية الدول الثلاثة، لبحث العلاقات الثلاثية وتبادل وجهات النظر حول القضايا العالمية والإقليمية.وتطرقت إلى عزم باكستان والصين على مواصلة العمل على مشروع الممر الاقتصادي المشترك، والتعاون في مواجهة التحديات الإقليمية، لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.و تابعت مقتل شرطي جراءَ هجوم نفذه مسلحونَ مجهولون على فريق لبرنامج التطعيم ضد شلل الأطفال شمال غرب باكستان، ورفع سلطات الأمن مستوى التأهب الأمني في مدينة كراتشي الجنوبية تحسباً لوقوع أعمال إرهابية.وأشارت إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الباكستاني نظراً لارتفاع حجم الصادرات إلى مختلف دول العالم خلال جائحة فيروس كورونا.و اهتمت صحف باكستان بِـحَثِّ روسيا الأطرافَ في أفغانستان على الانتقال إلى مفاوضات هادفة بشأن التسوية، وذلك تزامناً مع إعلان وزارة الدفاع الأمريكية عن استمرار عملية سحب القوات الأمريكية من أفغانستان.وأخبرت عن اقتراب وَفَيَات العالم بكورونا من مليونَيْ شخص، وتسجيل الولايات المتحدة زيادة قياسية في الوَفَيَات خلال اليومين الماضيين.// انتهى //10:50ت م0018