الخرطوم 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واسسلطت الصحفُ السودانية الصادرة اليوم الضوءَ على إعلان وزارة الخارجية السودانية، تعرض محلية القريشة في شرق السودان، لعدوان مسلح من قبل عصابات إثيوبية راح ضحيته خمس سيدات وطفل وفقدان سيدتين جميعهم سودانيون .ونشرت إعلان النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق محمد حمدان دقلو عن منح الإمارات العربية المتحدة كميات من لقاحات كورونا للسودان مساهمة للتصدي للجائحة .وأولت صحفُ الخرطوم اهتماما بالمباحثات التى أجرتها وزيرة المالية السودانية الدكتورة هبة محمد بالخرطوم مع المبعوث الفرنسي جان ميشيل دوموند التي تركزت حول التحضير لمؤتمر باريس المزمع انعقاده في 17 مايو المقبل وأجندة المؤتمر التي تهدف إلى تحقيق إعفاء ديون السودان، وفتح الباب أمام المستثمرين الدوليين للدخول في مجال الاستثمار في السودان.وأشارت إلى لقاء الرئيس التشادي إدريس ديبي أمس، بعضو مجلس السيادة السوداني، الفريق إبراهيم جابر الذي بحث عددًا من القضايا السياسية والأمنية والأمور ذات الاهتمام المشترك.وعرجت صحف السودان على تأكيد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي أهمية الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن التي ستُعقد في الـ26 من الشهر الجاري لبحث الوضع في الشرق الأوسط وخاصة القضية الفلسطينية .// انتهى//10:56ت م0019