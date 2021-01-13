بيروت 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالاستعدادات الجارية في جميع المناطق اللبنانية عشية دخول البلاد غدا ولفترة عشرة أيام تمتد حتى 25 من يناير الحالي حالة الطوارئ الصحية والإقفال الشامل وحظر التجول في مواجهة التفشي المخيف لفيروس كورونا في حين يستمر الجمود مسيطراً على المشهد الحكومي في ظل تفاقم الخلاف بين الفرقاء المعنيين بشأن التشكيلة الوزارية.وأشارت إلى إعلان الاتحاد الأوروبي أمس أنه لا يزال مقتنعاً بأن الحل السياسي الشامل وحده هو الذي يمكن أن ينهي الصراع في اليمن وسيواصل تعزيز الحوار بين جميع القوى.وتطرقت صحف اليوم إلى إدانة وزارة الخارجية المصرية أمس مصادقة الحكومة الإسرائيلية على قرار إنشاء 800 وحدة استيطانيّة جديدة في الضفة الغربية، باعتباره انتهاكاً جديداً لمقررات الشرعية الدولية .وأوردت إعلان السلطات الأفغانية أمس نجاحها في إحباط مخطط لاغتيال القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في كابول .وتحدثت الصحف عن تأكيد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس أن النظام الإيراني ساعد تنظيم القاعدة الارهابي في تنفيذ هجمات 11 سبتمبر، مؤكدا أن التنظيم وإيران محور الدمار في العالم .// انتهى //11:35ت م0027