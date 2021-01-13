رام الله 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ستة شبان فلسطينيين من محافة جنين .ونقلت مصادر محلية عن منتصر سمور مدير نادي الأسير في جنين، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها واعتقلت الأخوين لؤي ومحمد الصفوري، وذلك عقب مداهمة منزلهما والعبث بمحتوياته، ومداهمة عدة أحياء في المدينة وسط اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال .وفي نفس السياق اعتقلت قوات الاحتلال ، الشابين، هاشم عمر زكارنة، وأمير بسام صالح أبو الرب، بعد اقتحام ومداهمة منزلي ذويهما في بلدة قباطية ، فيما اعتقلت على حاجز عسكري "دوثان" بالقرب من يعبد الشابين بهاء ماهر كميل، وحمزة محمود أبو حسن.// انتهى //11:36ت م0029