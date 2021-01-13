الرباط 29 جمادى الأولى 1442 ه الموافق 13 يناير 2021 م واسأبرزت الصحفُ المغربية الصادرة اليوم قرارَ الحكومة المغربية، تمديد فترة العمل بالتدابير المقررة قبل ثلاثة أسابيع لمواجهة فيروس كورونا، وذلك لمدة أسبوع إضافي ابتداء من اليوم .كما اهتمت الصحف بالاجتماع الـ 11 للجنة العسكرية المغربية الأمريكية المشتركة الذي انعقد أمس بالرباط ،لبحث تطوير التعاون العسكري بين المغرب الولايات المتحدة.وأخبرت عن إطلاع السودان الاتحادَ الإفريقي على شروطه لاستئناف المفاوضات المتعلقة بسد النهضة، وذلك بعد فشل جولة المفاوضات الأخيرة حول هذا الـمِلَف.وتناقلت دعوة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، للمجتمع الدولي إلى إدانة تهديدات إيران بطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما لم يتم رفع جميع العقوبات التي تستهدفها .وتابعت الصحفُ أخبارَ وباء كورونا عبر العالم، لافتة إلى أن أعداد الإصابات تجاوزت الـ 90 مليون إصابة.وأشارت إلى تأكيد منظمة الصحة العالمية على ضرورة استمرار الإجراءات الاحترازية والوقائية للسيطرة على الوباء، رغم بدء توزيع اللقاحات في العديد من دول العالم.// انتهى //11:54ت م0031