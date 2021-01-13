رام الله 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واسأبرزت الصحفُ الفلسطينية الصادرة اليوم إدانة المملكة العربية السعودية الشديدة لقرار إسرائيل المصادقة على إنشاء 800 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، ورفضها القاطع لهذه الخطوة بوصفها انتهاكًا جديدًا لمقررات الشرعية الدولية، وتهديدا للسلام وتقويضًا لجهود حل الدولتين.وسلطت الضوءَ على الإدانات العربية والدولية لمصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على بناء وحدات استيطانية جديدة ودعوة أوروبا لوقف بناء المستوطنات غير الشرعي.وتحدثت صحفُ فلسطين عن تأكيدات وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، على أهمية الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن، التي ستعقد في الـ 26 من الشهر الجاري، لبحث الوضع في الشرق الأوسط، والقضية الفلسطينية .ونشرت إدانة الأمین العام لمجلس التعاون الخلیجي نایف الحجرف قرار سلطات الاحتلال الإسرائیلي بناء مئات الوحدات الاستیطانیة الجدیدة في الأراضي الفلسطینیة المحتلة.وواصلت الصحفُ الفلسطينية تغطية أخبار فيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 15وفاة، و815 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1441 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.ولفتت النظرَ إلى شن الطيران الحربي الإسرائيلي عدواناً جوياً على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال السورية .// انتهى //11:59ت م0032