طوباس- بيت لحم 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، أربعة فلسطينيين من محافظتي طوباس و بيت لحم.ونقلت مصادر محلية عن مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت يزن زاهي أحمد أبو علي ، وسلامة عبد الرازق دبك، ومجاهد عبد الرازق دبك ، بعد مداهمة منازل ذويهم في قرية تياسير شرق محافظة طوباس، كما اعتقلت قوات الاحتلال ، رامز محمد الهريمي ، بعد دهم منزل والده في منطقة شارع الصف وسط مدينة بيت لحم ، وتفتيشه.// انتهى //12:00ت م0033