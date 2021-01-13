لندن 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واساهتمت الصحفُ البريطانية الصادرة اليوم بمستجدات أزمة انتشار فيروس كورونا على الصعيدين المحلي والدولي، مبرزة تقارير حول التحديات التي تواجه سير برنامج التطعيم القومي ضد المرض .ونقلت على صعيد متصل تحذير وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك، من تراجع أداء الاقتصاد قبل أن يساعد لقاح فيروس كورونا في تحسين التوقعات للوظائف والنمو ، مشيراً إلى أنه في ظلِّ بعْث اللقاحِ الأملَ ، إلا أن هناك حاجة لفرض قيود شاملة وأكثر صرامة لاحتواء انتشار المرض وهو ما سيكون له تأثير اقتصادي كبير .ونقلت دولياً تحذيرَ وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، من أن تنظيم القاعدة الإرهابي أنشأ مؤخراً مقراً جديداً في إيران يختلف عن المقرات السابقة في كونه يعمل تحت مظلة النظام بدلاً عن طريقة عمل التنظيم السابقة التي كانت تتخذ نهجاً أكثر سرية.وتناولت الصحفُ تقاريرَ تشير إلى أن المحامي المليونير، فريدريك ميرز، يعتبر المرشح الأوفر حظاً لقيادة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ألمانيا خلال الانتخابات الفيدرالية المزمع عقدها في 28 سبتمبر 2021 والتي ستقرر من سيخلف ميركل مستشاراً للبلاد .// انتهى //12:10ت م0035