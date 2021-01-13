الرياض 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واسناقش برنامج "بودكاست متمم"، أحد البرامج والأنشطة التي ينفذها مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم"، مستهدفات المركز الوطني للتخصيص في إطار برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، وذلك في حلقة جديدة نشرها المركز.واستضافت الحلقة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص المهندس ريان بن محمد نقادي، الذي تحدث فيها عما يقدمه المركز، والتحولات التي شهدها المركز منذ نشأته حتى الآن؛ ليسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، بالإضافة للقطاعات التي يستهدفها برنامج التخصيص خلال المرحلة الحالية، والجهود الحكومية الرامية إلى تحفيز البيئة الاستثمارية في المملكة.كما تطرقت الحلقة إلى عددٍ من المشاريع التي يعمل عليها المركز، وأبرز مستهدفاته خلال المرحلة المقبلة.يذكر أن برنامج "بودكاست متمم" يندرج ضمن سلسلة من الأنشطة واللقاءات التي ينظمها مركز التواصل والمعرفة المالية؛ لإثراء المعرفة والثقافة المالية، ويستضيف صنّاع القرار في القطاعين الحكومي والخاص، ويركز البرنامج في موسمه الأول على برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، ويمكنكم مشاهدة الحلقة على الرابط التالي: http://ow.ly/H7j150D65jb .// انتهى //12:10ت م0036