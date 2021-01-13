عام / 131086 إجمالي الإصابات بكورونا في سلطنة عُمَان
الأربعاء 1442/5/29 هـ الموافق 2021/01/13 م واس
مسقط 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واس
أعلنت وزارة الصحة العُمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة وصل إلى 131086 إصابة، فيما بلغ عدد الوَفَيَات 1508 وَفَيَات .
وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 123415 حالة، بنسبة وصلت إلى 1ر94%، مشيرة إلى أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 8 حالات ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 55 منومًا، والمنومين في العناية المركزة 21 منومًا.
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