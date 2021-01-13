تونس 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واساهتمت الصحفُ التونسية الصادرة اليوم بإعلان تونس عن فرض الحجر الصحي الشامل في مختلف مدن البلاد ، وإيقاف التعليم في جميع المؤسسات التربوية والجامعات حتى 24 من يناير الجاري، و تعليق المناسبات والمؤتمرات كافة لمدة أربعة أيام، وذلك بعد تزايد أعداد الإصابات والوَفَيَات بفيروس كورونا في البلاد .وتابعت في السياق مساعي تونس من أجل التسريع في الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا في ضوء تواصل التفشي السريع للوباء .ونقلت صحفُ الأربعاء تأكيد وزراء خارجیة مصر وفرنسا وألمانیا والأردن في اجتماع من القاهرة أن تسویة الصراع الفلسطیني الإسرائیلي على أساس حل الدولتین مطلب لا غنى عنه لتحقیق سلام شامل في المنطقة .وكتبت عن مواصلة رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري تحركاته الداخلية والخارجية من أجل التوصل إلى توافق حول تشكيل الحكومة .ورصدت تجاوز إجمالي حالات الإصابة في العالم إلى 90 مليوناً و 878 ألف حالة. بينما بلغ عدد المتعافين 50.3 مليوناً، فيما تجاوز إجمالي الوَفَيَات المليونَ و 944 ألف حالة.// انتهى //12:39ت م0040