الخرطوم 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واسألغت السلطاتُ السودانية اليوم حظرَ الدخول الذي فرضته على القادمين من المملكة المتحدة وهولندا وجنوب أفريقيا.وصرح مديرُ سلطة الطيران المدني السودانية إبراهيم عدلان بأن قرار إلغاء الحظر المفروض على القادمين من الدول الثلاث اتخذ بعد التشاور مع اللجنة الفنية للطوارئ بوزارة الصحة السودانية وبناءً على الوضع الوبائي .وقال: إن القرار يلزم القادمين من تلك الدول إحضار شهادة فحص كوفيد -19 سالب مع الإلزام التام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما بعد ملء استمارة الحجر الصحي.// انتهى //13:20ت م0053