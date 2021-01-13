الرياض 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واسأصدرت لجنةُ الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم خمسة قرارات، وجاء في القرار الأول إيقاف اللاعب محمد العويس حارس النادي الأهلي مباراتين في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، لمحاولة الاعتداء بعد نهاية المباراة على مسؤول من الفريق المنافس.كما أصدرت اللجنةُ قرارًا بإيقاف مسؤول نادي القادسية محمد الصالح مباراة واحدة وغرامة مالية 10 الآف ريال، وذلك بسبب الإساءة للاعب من الفريق المنافس، كما أوقفت اللجنة مسؤول نادي القادسية خالد المرشود ثلاث مباريات في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، وذلك لتلفظه بألفاظ مسيئة على لاعب من الفريق المنافس.وغرمت اللجنة نادي الفيصلي 15 ألف ريال، وذلك لتأخر الفريق في النزول إلى أرض الملعب بداية الشوط الثاني من المباراة، كما أصدرت اللجنةُ قرارًا بإلزام نادي الحزم دفع غرامة مالية قدرها 10 الآف ريال ، وذلك لحصول ستة من لاعبي فريق نادي الحزم على 6 إنذارات أثناء المباراة.// انتهى //13:45ت م0058